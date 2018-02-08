Президент НОК Украины Бубка принял участие в этапе эстафеты олимпийского огня в Корее

Главный олимпиец Украины пронес символ Игр по улицам города Каннын – прибрежного кластера олимпийской столицы-2018.

В канун старта ХХІІ зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Сергей Бубка принял участие в одном из завершающих этапов эстафеты олимпийского огня, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Главный олимпиец Украины пронес символ Игр по улицам города Каннын – прибрежного кластера олимпийской столицы-2018.

Сергея Бубку тепло приветствовали многочисленные местные жители, которые с нетерпением ожидают старта главного спортивного события.

Поддержать прославленного олимпийца пришли представители украинской делегации во главе с вице-премьер-министром Вячеславом Кириленко, который координирует отрасль спорта в Правительстве и официально представляет руководство государства на Играх.

Сергей Бубка уделил максимум внимания каждому желающему сфотографироваться. Среди таких были и совсем маленькие зрители.

«Каждый раз с гордостью и особым воодушевлением несу олимпийский огонь – символ мира, единства, дружбы и взаимоуважения. Всю свою жизнь я посвятил спорту и этот момент, когда держишь в руках олимпийский факел, является особенным и неповторимым», - прокомментировал свое участие в эстафете Сергей Бубка.

Для легендарного спортсмена, Олимпийского чемпиона, 35-кратного рекордсмена и 6-кратного чемпиона мира этап эстафеты олимпийского огня в Корее стал уже двенадцатым.

Впервые Сергей Бубка был факелонсцем накануне Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Во время некоторых Олимпийских эстафет эту крайне ответственную миссию прославленному украинскому олимпийцу поручали даже дважды.

Пронести олимпийский факел Сергею Бубке выдалось и в Киеве – именно здесь 5 июля 2004 в преддверии Олимпийских игр в Афинах состоялся этап международной эстафеты Олимпийского огня, который был признан МОК одним из лучших в мире, как по уровню организации, так и по количеству людей, которые присоединились к нему.