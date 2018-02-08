Сборная Швейцарии по керлингу вышла в лидеры на Олимпиаде
15:13, 08 февраля 2018Олимпиада
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Состоялся второй тур соревнований среди смешанных команд.
Турнир по керлингу среди смешанных команд. Первый день / REUTERS
На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане состоялись еще четыре матча по керлингу среди смешанных команд.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Олимпиада-2018
Пхенчхан, Республика Корея
Дабл-микст
Групповой раунд
2-й раунд
Финляндия - Швейцария - 6:7
Олимпийские атлеты России - Норвегия - 4:3
США - Канада - 4:6
Республика Корея - Китай - 7:8
Напомним, сегодня накануне состоялись игры первого тура.
После двух туров лидером соревнований является команда Швейцарии.
Турнирное положение: Швейцария – 2 победы, Олимпийские атлеты России, Канада, США, Норвегия, Китай, Корея - по 1 победе, Финляндия – 0 побед.
Третий тур и четвертый туры состоятся завтра.
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