Сборная Швейцарии по керлингу вышла в лидеры на Олимпиаде

Состоялся второй тур соревнований среди смешанных команд.

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане состоялись еще четыре матча по керлингу среди смешанных команд.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Олимпиада-2018

Пхенчхан, Республика Корея

Дабл-микст

Групповой раунд

2-й раунд

Финляндия - Швейцария - 6:7

Олимпийские атлеты России - Норвегия - 4:3

США - Канада - 4:6

Республика Корея - Китай - 7:8

Напомним, сегодня накануне состоялись игры первого тура.

После двух туров лидером соревнований является команда Швейцарии.

Турнирное положение: Швейцария – 2 победы, Олимпийские атлеты России, Канада, США, Норвегия, Китай, Корея - по 1 победе, Финляндия – 0 побед.

Третий тур и четвертый туры состоятся завтра.