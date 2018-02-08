Морозная Олимпиада в Пхенчхане: зрителям выдадут шапки и грелки для рук, а парад спортсменов сократят

13:09, 08 февраля 2018
Олимпиада
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Олимпийские игры-2018 будут самыми хлодными за последние десятилетия / REUTERS

Ожидается, что во время церемонии открытия Игр-2018 температура будет колебаться от 2 по 5 градусов мороза, а с учетом сильного ветра будет достигать как минимум 10 градусов.

Об этом сообщает Reuters.

Организаторы Олимпиады-2018 созвали специальную пресс-конференцию, посвященную погодным условиям во время Игр.

Поскольку стадион в Пхенчхане, на котором пройдет церемония открытия, является открытым, организаторы решили позаботиться о зрителях, а также о спортсменах.

"Для всей зрительской аудитории предусмотрен комплиментарный набор, включающий в себя шапочку и грелку для рук. Такой же комплект будет выдаваться спортсменам", - отметил исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр-2018 Кристоф Дюби.

REUTERS

Организаторы стараются также значительно сократить традиционный парад спортсменов, вместо 4 часов нахождения атлетов на холоде обещая лишь два. 

"Существует достаточно надежный план организации перемещений атлетов - им будет предоставлен автобус, который подъедет совсем близко к стадиону. Кроме этого, будет организован дополнительный обогрев, чтобы участникам церемонии было комфортно ожидать выхода. Также у участников парада будет возможность уехать со стадиона раньше, чем закончится церемония", - заявил исполнительный директор оргкомитета ОИ-2018 Кристоф Дюби.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Олимпиада 2018 погода