Сборная Норвегии рассказала, зачем команде на Олимпиаде 6 тысяч доз препаратов от астмы

09:11, 08 февраля 2018
Олимпиада
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Иллюстрация \ REUTERS

«Это количество доз выглядит для многих очень большим. Я это понимаю. Но если разделить, цифра не будет выглядеть такой большой. Мы сделали расчет, исходя из того, что было на прошлой Олимпиаде. Мы должны быть готовы охватить потребности 250 человек, за которых мы несем ответственность в течение всей Олимпиады», - сказала она норвежскому сайту NRK.

По словам Кьелдсберг большая часть лекарств, вероятно, не будет использована и будет возвращена в Норвегию.

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