Сборная Норвегии рассказала, зачем команде на Олимпиаде 6 тысяч доз препаратов от астмы

В медицинской службе сборной все же рассчитывают, что большая часть лекарств, вероятно, не будет использована и будет возвращена в Норвегию.

Глава медицинской службы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг объяснила, почему команда взяла на Олимпиаду 6 тыс. доз лекарственных препаратов от астмы.

«Это количество доз выглядит для многих очень большим. Я это понимаю. Но если разделить, цифра не будет выглядеть такой большой. Мы сделали расчет, исходя из того, что было на прошлой Олимпиаде. Мы должны быть готовы охватить потребности 250 человек, за которых мы несем ответственность в течение всей Олимпиады», - сказала она норвежскому сайту NRK.

По словам Кьелдсберг большая часть лекарств, вероятно, не будет использована и будет возвращена в Норвегию.