Стал известен бюджет Олимпиады-2018

Цифра почти втрое меньше по сравнению с Сочи-2014.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал бюджет Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Так, он составит 2,4 миллиарда долларов. Об этом, а также о другие организационные вопросы Бах рассказал на пресс-конференции в преддверии Игр передает ТСН.

"Согласно отчету оргкомитета, все объекты Игр-2018 готовы. Они потрясающие и обеспечивают лучшие условия для атлетов. Установлен олимпийский рекорд для зимы - 92 страны. Продано 78 процентов билетов. И, конечно, прекрасно работают волонтеры. Вы видите, как Корея улыбается. Страна действует эффективно благодаря улыбкам волонтеров. Бюджет Игр - 2,4 миллиарда долларов", - заявил Бах.

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Для сравнения, бюджет Олимпиады-2014 в Сочи составил 6,5 миллиарда долларов.

Отметим, церемония состоится в пятницу, 9 февраля в 13:00 по киевскому времени.