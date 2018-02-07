Почти 70% олимпийских медалей с 1992 года в сборной Норвегии завоевали астматики - исследование

По объёму привезённых на Олимпиаду-2018 противоастматических препаратов норвежцы значительно опережают другие страны.

Согласно расследованию шведского телеканала SVT, представившего на днях документальный фильм о допинге, было обнаружено, что приём лекарств от астмы существенно влияет на результаты спортсменов.

Почти половину всех олимпийских медалей в составе сборной Швеции начиная с 1992 года завоевали спортсмены, принимавшие лекарства от астмы. Но Швеции далеко до Норвегии, которая за последние 26 лет добыла почти 70% своих олимпийских наград усилиями лыжников-астматиков.

По информации СМИ, олимпийская сборная Норвегии взяла с собой в Пхёнчхан более 6 тыс. доз противоастматических препаратов. В частности, речь идёт о 1800 дозах симбикорта, по 1200 — атровента, альвеско и айромира (сальбутамола), а также 360 – вентолина. По объёму привезённых на Олимпиаду-2018 противоастматических препаратов норвежцы значительно опережают другие страны.

Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на SVT.

Учёные установили, что постоянный приём противоастматических препаратов стимулирует у людей рост мышц. При этом допустимые на данный момент дозы достаточно высоки — практически никому максимальный объём препаратов не требуется.

В 2016 году норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю за считаные минуты вдохнул в 10 раз больше допустимой дневной нормы препарата. Эксперт ВАДА Вибеке Бэкер отметила, что речь идёт о невероятно высокой дозе. «Думаю, если спортсмен настолько болен, то ему необходимо лечение, а о медалях в лыжных гонках можно забыть», - сказала эксперт.

Врач шведской лыжной сборной Пер Андерссон не стал называть точное число атлетов команды, принимающих лекарства от астмы, но признался, что процент астматиков среди лыжников значительно выше, чем в стране в целом. По его мнению, это связано с продолжительным пребыванием спортсменов в горах. Андерссон добавил, что многие врачи шведской сборной также вынуждены принимать лекарства от астмы.

Известный датский учёный Мортен Хоструп рассказал журналистам, что после приёма больших доз формотерола, который используется для лечения от астмы, у человека повышается сила и спринтерская скорость.

Научный директор ВАДА Оливье Рабин оценил возможность пересмотра допустимых доз препаратов: «Во-первых, нам интересны подобного рода исследования, но их не всегда достаточно для того, чтобы пересматривать регламент. Нам нужно быть очень внимательными, необходимо владеть всей информацией перед тем, как что-то менять».

Стоит отметить, что накануне журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, который известен разоблачениями спортсменов, принимающих допинг, выразил уверенность, что в Норвегии атлеты регулярно принимают допинг под контролем национальной федерации.