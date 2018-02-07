Сестра Ким Чен Ына посетит Олимпиаду в Пхенчхане

В правящей партии КНДР она занимается пропагандистской деятельностью.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Йо Ин - на этой неделе посетит Южную Корею по случаю открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане. Она будет находиться в составе северокорейской делегации, которую возглавит формальный глава КНДР Ким Йон Нам.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство объединения в Сеуле.

Читайте такжеФормальный глава КНДР будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в ПхенчханеКим Йо Ин 30 лет. Она является высокопоставленным чиновником правящей Трудовой партии Северной Кореи, где координирует пропагандистскую работу. В октябре она стала кандидатом в члены Политбюро правящей партии, председателем которого является Ким Чен Ын. Ким Йо Ин часто сопровождает своего брата, когда тот ездит по стране и раздает руководящие указания. Отмечается, что Ким Йо Ин станет первой из семьи руководства КНДР, которая посетит Южную Корею.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Пхенчхане начнется 9 февраля. На церемонии открытия Игр спортсмены из двух корейских государств пройдут вместе под одним флагом - так называемым флагом объединения. На нем изображен светлоголубой силуэт Корейского полуострова на белом фоне.