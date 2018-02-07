Полуобнаженная активистка провела акцию протеста на Олимпиаде

Девушка вышла протестовать в нижнем белье на морозные улицы Пхенчхана.

Активистка организации РЕТА (Люди за этическое отношение к животным) Эшли Фруно устроила акцию протеста в олимпийском Пхенчхане несмотря на 10-градусный мороз. Девушка вышла на улицу в нижнем белье и перчатках, чтобы напомнить всем о жестоком отношении к животным.

Активистка показывала таблички с перечеркнутым словом "мех" и надписями "чемпионы не носят мех".

Об этом сообщает Reuters.

"С таким количеством альтернатив нет никаких оправданий тем, кто носит мех. Да, мне сейчас холодно, но это ничто по сравнению с тем, что животные переживают на меховых фермах. Мы просим всех здесь отказаться от одежды из меха", - призвала активистка.

Напомним, 9 февраля в Пхенчхане состоится церемония открытия Олимпийских игр-2018.