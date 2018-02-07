Полуобнаженная активистка провела акцию протеста на Олимпиаде

11:51, 07 февраля 2018
Олимпиада
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Ешлі Фруно / РИА Новости

Активистка показывала таблички с перечеркнутым словом "мех" и надписями "чемпионы не носят мех".

Об этом сообщает Reuters.

"С таким количеством альтернатив нет никаких оправданий тем, кто носит мех. Да, мне сейчас холодно, но это ничто по сравнению с тем, что животные переживают на меховых фермах. Мы просим всех здесь отказаться от одежды из меха", - призвала активистка.

Напомним, 9 февраля в Пхенчхане состоится церемония открытия Олимпийских игр-2018.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Олимпиада акция протеста#борьба за права животных