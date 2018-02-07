Полуобнаженная активистка провела акцию протеста на Олимпиаде
11:51, 07 февраля 2018Олимпиада
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Девушка вышла протестовать в нижнем белье на морозные улицы Пхенчхана.
Эшли Фруно / РИА Новости
Активистка организации РЕТА (Люди за этическое отношение к животным) Эшли Фруно устроила акцию протеста в олимпийском Пхенчхане несмотря на 10-градусный мороз. Девушка вышла на улицу в нижнем белье и перчатках, чтобы напомнить всем о жестоком отношении к животным.
Активистка показывала таблички с перечеркнутым словом "мех" и надписями "чемпионы не носят мех".
Об этом сообщает Reuters.
"С таким количеством альтернатив нет никаких оправданий тем, кто носит мех. Да, мне сейчас холодно, но это ничто по сравнению с тем, что животные переживают на меховых фермах. Мы просим всех здесь отказаться от одежды из меха", - призвала активистка.
Напомним, 9 февраля в Пхенчхане состоится церемония открытия Олимпийских игр-2018.
Une militante de @PETA uniquement vêtue de sous-vêtements et d'oreilles de lapin manifeste contre l'utilisation de fourrure de lapin à Pyeongchang pic.twitter.com/8XQzioBJcP— FRANCE 24 Francais (@France24_fr) February 6, 2018
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