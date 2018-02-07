В Олимпийской деревне в Пхенчхане торжественно поднят флаг Украины (фотогалерея)

10:59, 07 февраля 2018
Олимпиада
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НОК України

Об этом сообщает официальный сайт украинского НОК.

Украинскую делегацию приветствовал мэр Олимпийской деревни, олимпийский чемпион и член Международного олимпийского комитета Ю Син Мин.

В рамках церемонии ее участников приветствовали корейской музыкой и современными танцами. Наши олимпийцы не упустили возможности примерить традиционные корейские маски.

Даже морозная погода в Пхенчане отступила для успешного проведения церемонии, выдав самый теплый день за время прибывания нашей команды в Корее - температура с минус 20 поднялась до минус 8 и выглянуло яркое солнце.

На память о событии состоялся обмен символическими сувенирами между мэром деревни и украинской делегацией во главе с президентом НОК, олимпийским чемпионом Сергеем Бубкой и шефом миссии украинской делегации на зимних Олимпийских играх, призером Игр Анной Сорокиной.

Сергей Бубка и Анна Сорокина поставили свои подписи на стене Олимпийского перемирия.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Украина на Олимпийских играх-2018