В Олимпийской деревне в Пхенчхане торжественно поднят флаг Украины (фотогалерея)

В рамках церемонии ее участников приветствовали корейской музыкой и современными танцами.

В среду, 7 февраля, в Олимпийской деревне Пхенчхана торжественно поднят государственный флаг Украины. Поднятие государственного флага прошло под аккомпанемент гимна Украины на специализированной площади и собрало спортсменов и тренеров нашей олимпийской сборной.

Об этом сообщает официальный сайт украинского НОК.

Украинскую делегацию приветствовал мэр Олимпийской деревни, олимпийский чемпион и член Международного олимпийского комитета Ю Син Мин.

В рамках церемонии ее участников приветствовали корейской музыкой и современными танцами. Наши олимпийцы не упустили возможности примерить традиционные корейские маски.

Даже морозная погода в Пхенчане отступила для успешного проведения церемонии, выдав самый теплый день за время прибывания нашей команды в Корее - температура с минус 20 поднялась до минус 8 и выглянуло яркое солнце.

На память о событии состоялся обмен символическими сувенирами между мэром деревни и украинской делегацией во главе с президентом НОК, олимпийским чемпионом Сергеем Бубкой и шефом миссии украинской делегации на зимних Олимпийских играх, призером Игр Анной Сорокиной.

Сергей Бубка и Анна Сорокина поставили свои подписи на стене Олимпийского перемирия.