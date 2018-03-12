Украинский горнолыжный спорт в Пхенчхане-2018 – без лидера, но с амбициями

Горнолыжный спорт является одним из старейших в мире зимних видов спорта. В программе Белых Олимпиад он был представлен еще в 1936-м году, на четвертых по счету Играх. Спуск с покрытых снегом склонов на специальных лыжах также является популярным видом активного отдыха миллионов людей по всему миру, которые совершенно не связывают свое увлечение с профессиональным спортом. Традиционно он наиболее развит в таких «горных» странах как Австрия, Италия, Франция, Швейцария, а также за океаном – в США и в Германии. Родиной горнолыжного спорта являются Альпы, а на большинстве языков само название этого вида означает «альпийские лыжи» (Alpine skiing).

Как спорт эта разновидность активного отдыха возникла незадолго до начала Второй мировой войны, а первые крупные соревнования – чемпионат мира - прошли в 1931 году. Тогда они проводились в двух дисциплинах у мужчин и женщин – скоростной спуск и слалом – всего было разыграно 4 комплекта наград. Сейчас количество видов расширилось до 11-ти. И все они присутствуют в олимпийской программе. В настоящий момент в горнолыжный спорт входят такие дисциплины как скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом и комбинация – смесь скоростного спуска и слалома (по пять видов и у мужчин, и у женщин), а также командное первенство.

Все эти виды объединяет спуск на лыжах с горы, вот только если в скоростном спуске спортсмену не нужно преодолевать препятствия, а только ехать по строго обозначенной трассе, то в остальных есть помехи, которых нужно избегать, так называемые «ворота». В слаломе они одностворчатые, выглядят как столбики, только сделанные из пластика, а в гигантском слаломе и супергиганте - двухстворчатые.

Как правило, в современном горнолыжном спорте специалисты по конкретным дисциплинам далеко не универсалы. Они показывают высокие результаты в отдельных видах. Так, одна из самых знаменитых горнолыжниц последних лет – американка Линдси Вонн, начиная с 2000 года одержала 79 побед на этапах Кубка мира. Из них – 40 в скоростном спуске, 28 – в супергиганте, всего лишь 4 в гигантском слаломе, 2 - в слаломе и 5 в комбинации. Ее карьера продолжается до сих пор. Вонн - олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница 4 Кубков мира в общем зачете (2007/08, 2008/09, 2009/10 и 2011/12) и двукратная чемпионка мира. Рекордсменка женского Кубка мира по общему количеству побед на отдельных этапах. Игры в Сочи-2014 она пропустила из-за досадной травмы.

В Пхенчхане, несмотря на все свои травмы и почтенный, как для горнолыжниц, возраст, она по-прежнему способна на многое. 9 декабря 2017 года Вонн стала только 24-й в супергиганте на этапе КМ в австрийском Санкт-Морице. Но через неделю во французском Валь-д’Изере Линдси доказала, что способна на самые высокие результаты — 78-я в карьере победа на этапе Кубка мира, в супергиганте Вонн опередила ближайшую соперницу на 0,31 сек. Наконец, 20 января Вонн выиграла этап КМ в скоростном спуске в итальянском Кортина-д’Ампеццо. Как видим, спортсменка подходит к Олимпийским играм в самом «боевом» состоянии.

У мужчин сейчас явным лидером является австриец Марсель Хиршер, на счету которого уже 55 побед на этапах Кубка мира за карьеру. По 26 побед он завоевал в слаломе и гигантском слаломе и только одну (!) – в супергиганте. Кроме того, Хиршер - шестикратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира в общем зачете. А вот на Олимпиаде в Сочи-2014 завоевал только серебро в слаломе. Естественно, в Пхенчхане ему будет кому и что доказывать. В первую очередь – самому себе. На данный момент, в этом сезоне спортсмен завоевал семь побед на этапах Кубка мира, находится в отличной форме и полностью готов к покорению олимпийских вершин.

Украинские горнолыжники не частые гости в элите Кубка мира, где, как правило, финальные соревнования начинают 30 лучших по итогам квалификации, а затем трассу проходят все остальные. Вместе с тем, наши атлеты исправно выступают на всех крупнейших соревнованиях. И Пхенчхан-2018 не станет исключением. На счету сборной Украины две лицензии – по одной в мужских и женских соревнованиях.

Более того, Иван Ковбаснюк завоевал лицензию для участия в Играх и выступит во всех пяти мужских одиночных дисциплинах – слаломе, гиганте, супергиганте, скоростном спуске и комбинации. По словам первого вице-президента Федерации лыжного спорта Украины Владимира Малежика, на него возлагается наибольшая надежда, а, значит, и ответственность. «Надеемся, что Ковбаснюк сумеет попасть в 30-ку лучших», - отмечает специалист. А вот наша единственная представительница в женском горнолыжном спорте Ольга Кныш отобралась по специальной олимпийской квоте. Она сможет выступить только в слаломе и гиганте. «Конкуренция будет очень высокой, а Оле нужно выступить в свою силу», - отметил Малежик.

Кстати, Украина могла быть представлена в горных лыжах на Играх-2018 тремя спортсменами, но участник Сочи-2014 Дмитрий Мыцак получил травму. «В июне на соревнованиях в Чили Мыцак вылетел с трассы, травмировал крестообразные связки и перенес операцию. Он, кстати, все же поедет в Пхенчхан, но не как участник, а как член комиссии атлетов. Думаю, он не будет завершать карьеру, ведь он еще молод, всего 22 года, и может вернуться», - добавил Малежик.

Также на лицензию претендовала Татьяна Тикун, но так и не смогла попасть в число участников главных спортивных соревнований четырехлетия.

На предыдущих зимних Олимпиадах украинские спортсмены не добивались особых успехов в горнолыжном спорте. А попадание в Топ-30 уже весьма серьезная задача, которую сейчас ставят перед Иваном Ковбаснюком. С учетом сотых долей секунды, которые разделяют элитных спортсменов в финишном протоколе, отставание в одну-две секунды на олимпийской трассе будет высоким результатом, свидетельством того, что украинские горнолыжники идут в правильном направлении. Наконец, признанием еще одного зимнего вида спорта в Украине в глазах мирового спортивного сообщества.

Кирилл Стадниченко