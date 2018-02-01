Украина на Олимпиаде-2018 – антирекорд уже установлен

Сборная Украины выступит на Олимпийских играх в Пхенчхане в самом малочисленном составе за всю историю зимних Олимпиад – всего 33 участника. Да, есть отдельные виды, в которых наша страна впервые будет принимать участие, но в целом картина – крайне удручающая.

Если смотреть статистику, то до недавних пор цифра количества спортсменов Украины на зимних Играх только увеличивалась. Если в Лиллехамер-1994 лицензии завоевали 37 спортсменов, то уже в Нагано-1998 выступали 56 атлетов. А на Играх-2002 в Солт-Лейк Сити – 69 атлетов. При этом, 23 из них составили мужскую хоккейную команду, которая в первый и, на сегодняшний день, последний раз приняла участие в Играх. Соответственно, в других видах спорта были представлены 46 атлетов А количественный пик украинских атлетов на Играх (не считая хоккейной команды) пришелся на Игры-2006 в итальянском Турине, где приняли участие 52 представителя Украины.

После Игр в Турине начался спад. На Игры в Ванкувер-2010 получили лицензии 47 украинских спортсменов, а на предыдущую Олимпиаду в Сочи – 44 атлета.

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С учетом цифр нынешней Олимпиады – 33 спортсмена – спад можно назвать стремительным. Что, собственно говоря, показывает удручающее состояние украинского спорта в целом.

Спортсмены сборной Украины никогда не были в лидерах на зимних Олимпиадах. Украинцы никогда не завоевывали больше двух медалей, а на двух Олимпиадах вообще не завоевывали наград. Из шести предыдущих Белых Олимпиад, наши атлеты завоевывали медали в Лиллехаммере (золото и бронза), Нагано (серебро), Турине (две бронзы) и Сочи (золото и бронза). Из Солт-Лейк Сити и Ванкувера команда возвращалась вообще без медалей. Итого – 7 наград. И, что не менее важно, медали были добыты лишь в двух видах спорта – биатлоне (золото, серебро и 3 бронзы) и фигурном катании (золото и бронза).

Эта статистика наглядно показывает, что абсолютное большинство нашей команды, даже в нынешнем составе, едет на Игры в качестве «туристов». Так, последний чемпионат Европы по фигурному катанию, где медали были, показал, что «ловить» в Пхенчхане нам нечего. Ни один украинский представитель (или дуэт) не попали даже в Топ-10 континентального первенства. А ведь это еще и в отсутствии таких традиционно сильных в фигурном катании мировых держав, как США, Канада, Япония, та же Южная Корея (к хозяевам соревнований у судей всегда отношение более чем лояльное).

Остаются биатлонисты и фристайлист Александр Абраменко. И последний, кстати, два года назад выиграл малый Кубок мира по фристайлу в своей дисциплине (акробатика), а в нынешнем сезоне, после тяжелейшей травмы и пропуска прошлого сезона целиком, сумел дважды подняться в призеры этапа КМ и занял 6-е место в общем зачете. На прошлых Играх в Сочи он был также одним из фаворитов, но неудачно исполнил прыжок в финале и занял итоговое 6-е место. Впрочем, его постоянная стабильность и нацеленность на высокий результат дает надежды на то, что в очередной раз он «выстрелит» именно на главном старте четырехлетия.

В остальном, команду, как и прежде, представляют «туристы». И даже замена «нашего Бьорндалена» - легендарной украинской лыжницы Валентины Шевченко, которой не нашлось места в двойке сильнейших (именно столько лицензий завоевала Украина в этом виде спорта) ничего путного не даст. Место в Топ-50 по итогам любой гонки если и возможно, то только в случае массового участия спортсменок, не соответствующих уровню гонок Кубка мира – по так называемым «континентальным квотам» и пр.

Сегодняшний украинский спорт живет по олимпийскому принципу – главное не победа, а участие. Вот только устроит ли этот принцип болельщиков?

Кирилл Стадниченко