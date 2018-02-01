В Пхенчхане прошло открытие олимпийской деревни

В Олимпийской деревне будут размещены члены делегаций сборных-участниц Игр.

Официальная церемония открытия Олимпийской деревне состоялась в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом сообщает Yonhap.

В открытии приняли участие глава оргкомитета зимних Олимпийских игр 2018 года Ли Хи Бом и президент Национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хын. Над деревней были подняты флаги всех стран, включая Северную Корею.

В Олимпийской деревне будут размещены члены делегаций команд, приехавших на соревнования.

Деревня состоит из двух кластеров: первый расположен в горах, а второй на побережье. В горном кластере разместятся горнолыжники, бобслеисты, биатлонисты, сноубордисты, лыжники, саночники, скелетонисты, и фристайлисты. Всего туда заедет 3500 тысячи человек.

В кластере на побережье будут проживать шорт-трекисты, конькобежцы, керлингисты, фигуристы и для хоккеисты. Помимо олимпийцев там также разместят участников Паралимпиады. Этот кластер рассчитан на 2700 человек.

1 февраля в Олимпийскую деревню заедут спортсмены из 22 стран. В горный кластер уже приехала сборная Норвегии. В деревню на побережье уже заселились команды Чехии, Венгрии и Новой Зеландии.