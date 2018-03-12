Олимпийский дебют украинского скелетона

Скелетон – вид спорта весьма давний, и первые упоминания о нем относятся еще к ХІХ веку. В 1892 году некий англичанин по фамилии Чилд представил сани, сделанные из металла. Есть предположение, что название этим саням — скелетон — дали из-за того, что они были похожи на скелет. Другие полагают, что часть слова «Skele» происходит из неправильного прочтения норвежского слова «Kjaelke» (сани, которые используют норвежские рыбаки).

Впервые спуск на скелетоне был продемонстрирован в 1905 году на соревнованиях по бобслею в Мюрццушлаге. Годом позже там же прошел первый чемпионат Австрии по скелетону. А в 1908 и 1910 годах соревнования были проведены уже на горном перевале Земмеринг.

В 1913 году была создана Международная ассоциация тобоггана. В 1923 году на конгрессе, проведенном в Париже, делегаты, представлявшие саночников Великобритании, Канады, США, Франции и Швейцарии, создали Международную федерацию бобслея и тобоггана — ФИБТ, которая в течение довольно длительного периода руководила развитием как бобслея, так и санного спорта. В 1926 году на парижском конгрессе ФИБТ предложила Международному олимпийскому комитету скелетон и бобслей в качестве олимпийских видов. За основные правила скелетона были приняты правила Санкт-Морица.

Наконец, соревнования по скелетону впервые были представлены на II зимних Олимпийских играх, проходивших в Санкт-Морице в 1928 году. Первым олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал Дженнисон Хитон из США. Серебряную медаль завоевал младший брат победителя — Джон Хитон (США), а бронзовую — Дэвид Эрл оф Нортеск из Великобритании.

Затем, олимпийские соревнования по скелетону состоялись в 1948 году, причем снова в Санкт-Морице — на V зимних Олимпийских играх. А потом, вплоть до 2002 года, скелетон не был представлен на Олимпийских играх.

Любопытно, что лишь в 1968 году в Кёнигзее (Германия) была открыта первая в мире искусственная санно-бобслейная трасса, что дало возможность спортсменам тренироваться и проводить соревнования независимо от погодных условий. А с 1982 года проводятся чемпионаты мира по скелетону.

В 1992 году 20 стран приняли участие в чемпионате мира. Год спустя их число увеличилось до 23. В настоящее время скелетон представлен на соревнованиях 30 странами.

Основное отличие скелетона от классического санного спорта – положение спортсмена. Атлет ложится на снаряд животом вниз и, соответственно, скатывается по желобу головой вперед. В классических санях – все наоборот. Спортсмен ложится на спину и мчится к финишу в положении ногами вперед. Соответственно, из-за положения атлета, оба вида спорта радикально разнятся. Техника прохождения дистанции, возможность управления снарядом и прочие детали не сопоставимы.

Конечно, среди всех трех разновидностей соревнований, проводимых на санно-бобслейной трассе, скелетон наиболее опасен. Спортсмен летит головой вперед и малейшая техническая ошибка, которая ведет к столкновению с бортами желоба, крайне опасна, если не фатальна. Из защитной амуниции на голове атлета только шлем, который далеко не всегда сможет выдержать удар. Особенно в концовке дистанции, на которой спортсмен разгоняется до скорости свыше 100 км/час.

Стоит отметить, что проектировщики санно-бобслейной трассы в Уистлере тогда сильно перестарались. Если в Турине-2006 максимальная скорость трассы составляла 138 км/час, то в Ванкувере – 154. И после трагического случая с Кумариташвили старт гонки был перенесен почти на середину дистанции – чтобы спортсмены не успевали достигать максимальных скоростей, где любая оплошность, в прямом смысле слова, смерти подобна. В итоге, многие фавориты в санном спорте тогда остались не у дел. Ведь главное в санно-бобслейных дисциплинах далеко не разгон, а именно ювелирная работа на высочайших скоростях на финише, где ты достигаешь максимальной скорости и должен проехать с ювелирной точностью по дистанции, не задевая бортов желоба и, соответственно, не сбавляя «оборотов».Наиболее известный трагический случай произошел во время квалификационных соревнований Олимпиады Ванкувер-2010 в санном спорте. Грузинский саночник Нодар Кумариташвили разбился на скорости около 150 км/час во время тренировочных заездов на трассе в Уистлере. Трагедия произошла на последнем повороте, когда до финиша оставались считанные метры. Нодар не справился с управлением и буквально вылетел из саней, ударившись о металлические ограждения желоба. Трагедия произошла 12 февраля, в день открытия Олимпиады в Ванкувере. И в сценарий торжественной церемонии в последний момент была вписана минута молчания в память о спортсмене.

В скелетоне на Олимпиадах разыгрывается два комплекта наград – в женском и мужском одиночном соревновании. Парные соревнования в этом виде спорта невозможны технически. Всевозможные эстафеты, которые уже придумали в санном спорте, здесь также ввели, но они проводятся, максимум, в рамках чемпионатов мира.

В Пхенчхане-2018 случится историческое событие для украинского скелетона. Впервые за всю новейшую историю этого вида спорта в Играх примет участие украинец Владислав Гераскевич. Он стал обладателем лицензии буквально в последний момент, за месяц до начала Игр. Несмотря на достаточно низкое место в мировом рейтинге – 46 - он отобрался благодаря сложной системе квалификации и так называемым национальным и континентальным квотам.

Квалификационный период на Олимпиаду в этом виде спорта длился со старта сезона вплоть до 14 января. Чтобы выполнить отборочный норматив, спортсменам надо было выступить, как минимум, на трех разных трассах, приняв участив в пяти разных стартах. Кроме этого, претендент на олимпийскую лицензию должен входить в топ-60 мирового рейтинга. Украинец Владислав Гераскевич претендовал на лицензию по третьей квоте — для стран, которые добывают одну лицензию. Всего разыгрывалось пять таких лицензий, а, помимо этого, по одной лицензии отдавали каждому континенту. Но так как Европа, Америка, Океания и Азия добыли лицензии по другим квотам, только две континентальные квоты были использованы: африканская (получила Гана) и азиатская (получила Республика Корея как хозяева Олимпиады).

Таким образом, освободилось еще три одиночных лицензии. Одна из них и досталась Владиславу Гераскевичу. В этом сезоне он участвовал в шести этапах Кубка мира, а также однажды ездил на этапе в Интерконтинентальном кубке. Суммарно 19-летний Гераскевич набрал 379 очков и занял 46-е место в мировом рейтинге.

По квоте стран, которые добыли одну лицензию, Владислав не сумел ее добыть, уступив семь позиций представителю Швейцарии, но одна из трех неиспользованных континентальных лицензий досталась Украине. Кроме этого, лицензии добыла Италия и Румыния — также благодаря неиспользованным континентальным квотам.

Всего на Олимпиаду разыгрывалось 30 лицензий на соревнования в мужском скелетоне. Они распределились следующим образом: по 3 — Германия, олимпийский атлеты из России, Канада, по 2 — Латвия, США, Великобритания, Республика Корея, Япония, Австрия, по 1 — Новая Зеландия, Китай, Испания, Австралия, Швейцария, Гана, Италия, Румыния, Украина.

В ноябре прошлого года, но уже в нынешнем сезоне, Гераскевич показал свой лучший результат в карьере – 13-е место на этапе Кубка мира. Самыми успешными, на сегодняшний день, для него стали соревнования в американском Парк Сити (город в горах Уосатч и Саммит в штате Юта). Гераскевич показал 20-й результат в первой попытке, в которой стартовал последним из участников. А затем сумел значительно улучшить свой результат по итогам второй. При этом, чистое время спортсмена, по итогам второй попытки, удивило очень многих «бывалых» специалистов, да и самих спортсменов – 8-е.

Кстати, в феврале прошлого года и еще в прошлом зимнем сезоне 2016/17, Гераскевич дебютировал на чемпионате мира. В Кёнгизее он занял итоговое 24-е место. В первом финальном заезде украинец стал 29-м, во втором 27-м, а в третьем - 22-м. На Олимпиаде в Пхенчхане регламент более суровый - у всех атлетов будет только по две попытки.

Скелетон - далеко не первый вид спорта у Владислава Гераскевича: «В детстве занимался боксом, с 5-летнего возраста, затем смешанными единоборствами и самбо. Также попробовал себя в такой забаве как «богатырские игры» (поднятие экстремальных тяжестей). Попробовал себя и в спортивных танцах, но папа потом сказал, что не мужское это дело. И я бросил занятия».

Отец и, «по совместительству», тренер спортсмена Михаил Гераскевич утверждает, что уже в возрасте 2-х лет он 200 раз отжимался от пола и 15 раз подтягивался. А, когда в 3-летнем возрасте пришел на открытие спортивного клуба в гости к знакомым родителей, сразу же начал поднимать маленькие гантельки, чем умилил всех гостей мероприятия. Кстати, именно в богатырских играх Владислав имел определенные перспективы. Во время соревнований в 17-летнем возрасте пронес несколько метров на плечах груз весом 360 (!) кг.

Появление скелетона в жизни Владислава также не случайно. В свое время его отец занимался «родственным» бобслеем. И даже сумел добыть путевку в составе четверки на Олимпийские игры в Нагано-1998. Впрочем, по решению Минмолодьспорта, тогда было принято решение отправить на Олимпиаду только экипаж-двойку. Спустя 20 лет Михаил Гераскевич все-таки отправится на Олимпиаду, но уже в роли тренера.

Владислав Гераскевич – студент физического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Математический склад ума позволяет просчитать оптимальные варианты прохождения трассы и очень сильно помогает минимизировать риски в столь экстремальном виде спорта, как скелетон. Сам украинский атлет так расставляет приоритеты для успешных занятий: «Во-первых, хорошая физическая подготовка, потому что нужно хорошо разогнаться, бежать на старте. Во-вторых, нужна хорошая техника, ведь это высокотехнологичный вид спорта. Скелетон, коньки, экипировка – все должно быть самого высокого уровня. Ну, и, наконец – понимание езды».

На последней Олимпиаде-2014 в Сочи победу праздновал россиянин Александр Третьяков. Но его виктория, как и многих других россиян на тех Играх, оказалась пирровой. Крупнейший допинговый скандал, разразившийся спустя некоторое время по окончании Игр, не обошел стороной и его. На данный момент 1-е место, по итогам Игр-2014, вакантно. По всей логике, оно должно перейти к завоевавшему тогда серебро латышу Мартинсу Дукурсу, но официального решения по этому поводу до сих пор не принято.

Дукурс, кстати, выиграл и все три чемпионата мира после Сочи-2014 – с 2015 по 2017 годы. Всего же латыш – 8-ми кратный чемпион мира и победитель более 50 этапов Кубка мира. При том, что в год проводится до 8 этапов КМ. Дважды на ЧМ, в промежутке между Играми в Сочи и Пхенчхане, его главным оппонентом был тот самый россиянин Третьяков. Впрочем, в Пхенчхане-2018 его не будет. Российский скелетонист «номер два» в мире пожизненно отстранен от выступлений в Олимпийских играх из-за подозрений в том, что его допинг-пробу в Сочи подменили.

Сможет ли достойную конкуренцию Дукурсу составить Владислав Гераскевич? Пока что уже само попадание спортсмена на ОИ-2018 считается большим успехом. Он вошел в 30-ку самых достойных, тех, кто будет представлен на Играх. Остальное – покажет время. А, точнее, олимпийский турнир по скелетону в Пхенчхане, который пройдет 15-16 февраля.

Кирилл Стадниченко