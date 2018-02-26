Россия все еще не соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса - ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) поддержало решение МОК о запрете флага РФ на церемонии закрытия Олимпиады.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с заявлением, в котором поддержало решение Международного олимпийского комитета не восстанавливать полномочия Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

ВАДА напоминает, что условием возобновления членства ОКР в олимпийской семье было отсутствие новых нарушений со стороны членов делегации олимпийских атлетов из России (ОАР).

Читайте такжеНовые данные о допинге россиян: в крови бронзового медалиста Игр-2018 запредельный уровень мельдония«Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса, поскольку оно все еще не выполнило критериев Дорожной карты соответствия, утвержденной после доказательства существования в России систематического манипулирования процессом допингового контроля», – говорится в заявлении.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) проголосовал 25 февраля в поддержку запрета российским атлетам маршировать под своим национальным флагом во время церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане.

На зимней Олимпиаде в Южной Корее российские атлеты были лишены права соревноваться под флагом своей страны. Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 года после того, как два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте.