Новые данные о допинге россиян: в крови бронзового медалиста Игр-2018 запредельный уровень мельдония

Спортивный арбитражный суд опубликовал новую информацию о допинговых нарушениях российских атлетов.

Спортивный арбитражный суд на своём официальном сайте представил подробности допингового дела российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, который был уличён в применении мельдония на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В допинг-пробе, которую спортсмен сдал 12 февраля, концентрация запрещённого препарата достигла запредельного показателя 8069 нг/мл. В пробе, сданной на следующий день, концентрация составила уже 5721 нг/мл, сообщается на сайте суда.

В допинг-пробах российских спортсменов, ранее уличённых в применении этого препарата, концентрация вещества составляла в среднем около 100 нг/мл. Показатель в допинг-пробе теннисистки Марии Шараповой составлял 890 нг/мл, боксёра Александра Поветкина — 72 нг/мл, конькобежца Павла Кулижникова — 0,7 нг/мл.

Крушельницкий на Олимпиаде-2018 завоевал бронзу в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой. Позднее результат пары был аннулирован, а бронзовые медали они вернули в МОК.