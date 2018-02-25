Закрытие Олимпиады: самые яркие моменты (фоторепортаж)

В Пхенчхане завершилось красочное действо.

В южнокорейском Пхенчхане завершилась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр.

В начале красочной шоу-программы, длившейся около двух часов, прошел парад участников Игр. Флаг Украины нес единственный медалист в составе "сине-желтой" команды - чемпион Олимпиады-2018 Александр Абраменко.

Отметим, что Международный олимпийский комитет не разрешил спортсменам России пройти под своим флагом. Как и на открытии, россияне появились под нейтральным олимпийским знаменем.

В рамках яркого представления зрители увидели шоу дронов, впечатляющую постановку с участием десятков артистов и мощными спецэффектами "Ось времени".

Кроме того, состоялась передача олимпийской эстафеты следующим хозяевам зимних Игр - в 2022 году "белая" Олимпиада состоится в Пекине.

Как сообщал УНИАН, зимняя Олимпиада-2018 проходила с 9-го по 25 февраля. Почти три тысячи атлетов представляли 92 страны. Соревнования проходили в 15 видах спорта, где было разыграно 102 комплекта медалей. Общий медальный зачет выиграли норвежцы.