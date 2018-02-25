Норвежская лыжница Бьорген стала самой титулованной в истории зимних Олимпиад

Награждение Бьорген состоялось во время церемонии закрытия Игр.

Норвежка Марит Бьорген, которая сегодня победила в лыжном марафоне на 30 км классическим стилем на Олимпиаде в Пхёнчхане, стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр.

Для 37-летней спортсменки эта награда стала восьмой золотой и 15-й в общей сложности на Олимпийских играх. В активе Бьорген сейчас 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

По количеству золотых олимпийских медалей Марит догнала своих соотечественников лыжника Бьорна Дели и биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. Их обоих она уже превзошла по общему количеству медалей.

Напомним, что еще после бронзы в командном спринте Бьорген стала рекордсменом по количеству олимпийских наград на зимних Играх.

Золотая медаль Пхенчхана за соревнования в лыжном марафоне была вручена Бьорген во время официальной церемонии закрытия Олимпиады.