Норвежская лыжница Бьорген стала самой титулованной в истории зимних Олимпиад
14:13, 25 февраля 2018
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Награждение Бьорген состоялось во время церемонии закрытия Игр.
Марит Бьорген (в центре) стала самой титулованной спортсменкой зимних Олимпиад / REUTERS
Норвежка Марит Бьорген, которая сегодня победила в лыжном марафоне на 30 км классическим стилем на Олимпиаде в Пхёнчхане, стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр.
Для 37-летней спортсменки эта награда стала восьмой золотой и 15-й в общей сложности на Олимпийских играх. В активе Бьорген сейчас 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
По количеству золотых олимпийских медалей Марит догнала своих соотечественников лыжника Бьорна Дели и биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. Их обоих она уже превзошла по общему количеству медалей.
Напомним, что еще после бронзы в командном спринте Бьорген стала рекордсменом по количеству олимпийских наград на зимних Играх.
Золотая медаль Пхенчхана за соревнования в лыжном марафоне была вручена Бьорген во время официальной церемонии закрытия Олимпиады.
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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018