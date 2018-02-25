Норвежская лыжница Бьорген стала самой титулованной в истории зимних Олимпиад

14:13, 25 февраля 2018
Олимпиада
830 0
Марит Бьорген (в центре) стала самой титулованной спортсменкой зимних Олимпиад / REUTERS

Для 37-летней спортсменки эта награда стала восьмой золотой и 15-й в общей сложности на Олимпийских играх. В активе Бьорген сейчас 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

По количеству золотых олимпийских медалей Марит догнала своих соотечественников лыжника Бьорна Дели и биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. Их обоих она уже превзошла по общему количеству медалей.

Напомним, что еще после бронзы в командном спринте Бьорген стала рекордсменом по количеству олимпийских наград на зимних Играх. 

Золотая медаль Пхенчхана за соревнования в лыжном марафоне была вручена Бьорген во время официальной церемонии закрытия Олимпиады.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018