Олимпийский чемпион Абраменко вынес флаг Украины на церемонии закрытия Игр

13:45, 25 февраля 2018
Олимпиада
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Парад флагов на церемонии закрытия Олимпиады / REUTERS

Именно он в олимпийском Пхенчхане переписал историю украинского фристайла. Получив медаль высшей пробы, Александр стал не только первым обладателем золотой олимпийской медали в отечественном фристайле, но и первым олимпийским чемпионом среди мужчин за время выступлений украинской команды независимой Украины.

Напомним, церемония закрытия Игр-2018 проходит сейчас в Пхенчхане.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018
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