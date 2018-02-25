Олимпийский чемпион Абраменко вынес флаг Украины на церемонии закрытия Игр

Александр Абраменко стал знаменосцем украинской команды.

Знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия ХХІІI зимних Олимпийских игр стал олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.

Именно он в олимпийском Пхенчхане переписал историю украинского фристайла. Получив медаль высшей пробы, Александр стал не только первым обладателем золотой олимпийской медали в отечественном фристайле, но и первым олимпийским чемпионом среди мужчин за время выступлений украинской команды независимой Украины.

Напомним, церемония закрытия Игр-2018 проходит сейчас в Пхенчхане.