Олимпийский чемпион Абраменко вынес флаг Украины на церемонии закрытия Игр
13:45, 25 февраля 2018
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Александр Абраменко стал знаменосцем украинской команды.
Парад флагов на церемонии закрытия Олимпиады / REUTERS
Знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия ХХІІI зимних Олимпийских игр стал олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.
Именно он в олимпийском Пхенчхане переписал историю украинского фристайла. Получив медаль высшей пробы, Александр стал не только первым обладателем золотой олимпийской медали в отечественном фристайле, но и первым олимпийским чемпионом среди мужчин за время выступлений украинской команды независимой Украины.
Напомним, церемония закрытия Игр-2018 проходит сейчас в Пхенчхане.
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