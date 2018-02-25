В Пхенчхане проходит церемония закрытия Олимпиады-2018

Зимние Олимпийские игры, длившиеся 17 дней, подходят к концу.

В Пхенчхане (Южная Корея) началась официальная церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Игры проходили с 9-го по 25 февраля.

Почти 3 000 атлетов представляли 92 страны, при этом российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступали под нейтральным флагом.

Соревнования проходили в 15 видах спорта. За все время были разыграны 102 комплекта медалей.

Как мы сообщали, общий медальный зачет выиграла Норвегия, опередив команду Германии лишь по общему количеству наград при равенстве золотых медалей.

Украинские спортсмены завоевали одну медаль - золото в дисциплине "лыжная акробатика" принес нашей стране фристайлист Александр Абраменко. В медальном зачете украинцы разделили 21-22-е места с Венгрией.

В рамках церемонии закрытия организаторы представят шоу-программу, а сборная Украины примет участие в параде спортсменов.

Посмотреть церемонию закрытия Игр можно по этой ссылке.