Чаплин, Супермен и другие образы на показательных выступлениях фигуристов в Пхенчхане (фоторепортаж)
12:29, 25 февраля 2018Олимпиада
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На Олимпийских играх состоялось гала-шоу фигуристов.
REUTERS
В последний день Олимпийских игр в Пхенчхане состоялось гала-шоу - традиционные показательные выступления ведущих фигуристов.
Предлагаем вашему вниманию лучшие кадры из выступления спортсменов.
Как сообщал УНИАН, золото в женском фигурном катании на Олимпиаде-2018 завоевала россиянка Алина Загитова. В одиночном катании среди мужчин победуодержал японец Юдзуру Ханю.
В парном катании золотые награды достались паре из Германии Алене Савченко и Бруно Массо. В танцах на льду победили канадцы Тесса Вертью и Скотт Моир.
В командных соревнованиях первое место завоевала сборная Канады.
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