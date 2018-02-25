Чаплин, Супермен и другие образы на показательных выступлениях фигуристов в Пхенчхане (фоторепортаж)

На Олимпийских играх состоялось гала-шоу фигуристов.

В последний день Олимпийских игр в Пхенчхане состоялось гала-шоу - традиционные показательные выступления ведущих фигуристов.

Предлагаем вашему вниманию лучшие кадры из выступления спортсменов.

Как сообщал УНИАН, золото в женском фигурном катании на Олимпиаде-2018 завоевала россиянка Алина Загитова. В одиночном катании среди мужчин победуодержал японец Юдзуру Ханю.

В парном катании золотые награды достались паре из Германии Алене Савченко и Бруно Массо. В танцах на льду победили канадцы Тесса Вертью и Скотт Моир.

В командных соревнованиях первое место завоевала сборная Канады.