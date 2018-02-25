Google запустил новый дудл, посвященный закрытию Олимпиады-2018

В заключительной анимации собрались герои предыдущих дудлов, посвященных Олимпиаде-2018, а центральной фигурой стала ворона.

Google представил заключительный дудл, посвященный Олимпиаде-2018. Главным героем анимации стала сорока, которая вместе с животными-спортсменами предыдущих гуглов смотрит праздничный фейерверк на церемонии закрытия игр.

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"В эту ночь Пхенчхан объединяет атлетов со всего мира, которые сделали всё возможное, чтобы проявить себя наилучшим образом в своём виде спорта. Зимние игры завершаются сегодня, спортсмены и болельщики насладятся своим последним вечером вместе. Мы видели радость побед и горечь поражений. Теперь, когда окончательная финишная линия Олимпиады пересечена, каждый получает столь необходимый перерыв, чтобы насладиться фейерверком и новой дружбой. Спасибо, что эти несколько недель были с нами и с волнением следили за происходящим. Увидимся в следующий раз, наши прекрасные друзья!" – написали создатели дудла в комментарии.

Серию олимпийских дудлов Google начал выпускать с 9 февраля. Первый дудл вышел в честь открытия игр. Каждый день героями анимации становились различные животные: утки, например, играли в бобслей, осьминог выполнял упражнения в фигурном катании, белки – во фристайле.