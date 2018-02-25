Норвегия в острой борьбе с Германией выиграла медальный зачет Олимпиады-2018

10:11, 25 февраля 2018
Олимпиада
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В субботу станут известны имена 5 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

У Норвегии и Германии - по 14 золотых медалей, но по числу всех медалей впереди норвежцы (39 против 31).

Отметим, что 14-е золото для команды Норвегии принесла легендарная лыжница Марит Бьерген, которая победила в масс-старте, который завершал программу соревнований Олимпиады-2018.

Таким образом, Норвегия выиграла 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград.

Германия завоевала 14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Третье место у Канады (11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых). 

Четвертое место - у США (9 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых). В пятерку лучших попали спортсмены Нидерландов (8-6-6).

Украина в итоговой таблице поделила 21-е и 22-е места с Венгрией. У этих стран по одной медали - золотой.

Олимпийские игры проходили с 9-го по 25 февраля в южнокорейсокм Пхенчхане. 

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