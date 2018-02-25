Легендарная лыжница Бьерген вырвала золото в масс-старте - последнем виде программы Олимпиады

09:47, 25 февраля 2018
Олимпиада
1576 0
Марит Бьерген - 8-кратная чемпионка Олимпиады / REUTERS

Более чем уверенную победу праздновала 37-летняя Марит Бьерген. Легендарная норвежская лыжница преодолела 30-километровую дистанцию за 1 час 22 минут 17,6 секунд.

Это ее пятая Олимпиада в карьере - впервые Бьерген выступала на Играх еще в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Золото в масс-старте в Пхенчхане для нее стало восьмым на Олимпиадах.

Второе место и серебряную награду завоевала финская гонщица Криста Пярмякоски, которая отстала от победительницы почти на две минуты - 1:49,5.

В острой борьбе бронзовую награду выиграла на финише шведская лыжница Стина Нильсен (1:59,9), опередив еще одну норвежку Ингвильд Эстберг на полторы секунды.   

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#лыжные гонки на Олимпиаде-2018