Легендарная лыжница Бьерген вырвала золото в масс-старте - последнем виде программы Олимпиады
09:47, 25 февраля 2018Олимпиада
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Это восьмое золото в карьере норвежской лыжницы.
Марит Бьерген - 8-кратная чемпионка Олимпиады / REUTERS
В Пхенчхане завершился последний вид программы зимних Олимпийских игр - женский масс-старт среди лыжниц классическим стилем.
Более чем уверенную победу праздновала 37-летняя Марит Бьерген. Легендарная норвежская лыжница преодолела 30-километровую дистанцию за 1 час 22 минут 17,6 секунд.
Это ее пятая Олимпиада в карьере - впервые Бьерген выступала на Играх еще в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Золото в масс-старте в Пхенчхане для нее стало восьмым на Олимпиадах.
Второе место и серебряную награду завоевала финская гонщица Криста Пярмякоски, которая отстала от победительницы почти на две минуты - 1:49,5.
В острой борьбе бронзовую награду выиграла на финише шведская лыжница Стина Нильсен (1:59,9), опередив еще одну норвежку Ингвильд Эстберг на полторы секунды.
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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018