Легендарная лыжница Бьерген вырвала золото в масс-старте - последнем виде программы Олимпиады

Это восьмое золото в карьере норвежской лыжницы.

В Пхенчхане завершился последний вид программы зимних Олимпийских игр - женский масс-старт среди лыжниц классическим стилем.

Более чем уверенную победу праздновала 37-летняя Марит Бьерген. Легендарная норвежская лыжница преодолела 30-километровую дистанцию за 1 час 22 минут 17,6 секунд.

Это ее пятая Олимпиада в карьере - впервые Бьерген выступала на Играх еще в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Золото в масс-старте в Пхенчхане для нее стало восьмым на Олимпиадах.

Второе место и серебряную награду завоевала финская гонщица Криста Пярмякоски, которая отстала от победительницы почти на две минуты - 1:49,5.

В острой борьбе бронзовую награду выиграла на финише шведская лыжница Стина Нильсен (1:59,9), опередив еще одну норвежку Ингвильд Эстберг на полторы секунды.