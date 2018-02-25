Сборная России по хоккею в драматичной концовке вырвала золото у сборной Германии в финале Олимпиады

Команда Олимпийских атлетов России отыгралась почти в безнадежной ситуации.

В Пхенчхане завершился финальный матч олимпийского хоккейного турнира. Сборная Олимпийских атлетов России обыграла сенсационного финалиста - сборную Германии - и завоевала золотые награды.

Матч завершился со счетом 4:3. Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Первый период остался за командой ОАР - на предпоследней секунде периода Вячеслав Войнов открыл счет. Во второй 20-минутке немцы восстановили равновесие - Феликс Шюц в середине периода забросил первую шайбу своей команды.

В третьем периоде обе команды были результативными. Вначале россияне вышли вперед усилиями Никиты Гусева. На 54-й минуте Доминик Кахун счет сравнял, а за 3 минуты 16 секунд до конца третьего периода Йонас Мюллер сенсационно вывел сборную Германии вперед - 3:2.

Но затем уже команда ОАР вышла почти из безнадежного положения - оставшись в меньшинстве, россияне сняли вратаря и за 56 секунд до конца основного времени Никита Гусев фактически перевел игру в овертайм.

В четвертом, дополнительном периоде россияне владели преимуществом, и на 70-й минуте встречи Кирилл Капризов забросил решающую шайбу.

Олимпийкие игры-2018

Хоккей. Мужчины. Финал

ОАР - Германия - 4:3

Напомним, бронзу выиграла сборная Канады, которая в матче за третье место обыграла Чехию.