Сборная Германии завоевала золото и серебро в бобслее-четверке на Олимпиаде

Еще одно серебро на счету квартета из Южной Кореи.

В Пхенчхане завершился олимпийский турнир по бобслею среди мужских четверок, где золотую и серебряную медали завоевали квартеты из Германии, сообщает официальный сайт соревнований.

Самым быстрым стал квартет в составе Франческо Фридрих, Канди Бауэр, Мартин Гроткопп и Торстен Маргис. Они проехали трассу в четырех попытках за 3 минуты 15.85 секунды.

На 0,53 секунды от них в итоговом протоколе отстали Нико Вальтер, Кевин Куске, Александр Рюдигер иЭрик Франке. Абсолютно одинаковый результат со вторым немецким квартетом, то же 2-е место и серебро завоевал квартет из Южной Кореи в составе Он Юн Чон, Юн Джун, Лин/Сео-Юнг Ву, Ким дон Хюн - те же 0,53 секунды.

Представителей Украины в этом виде программы не было.