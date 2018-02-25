Сборная Германии завоевала золото и серебро в бобслее-четверке на Олимпиаде
07:10, 25 февраля 2018
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Еще одно серебро на счету квартета из Южной Кореи.
Немецкие бобслеисты принесли своей стране 14-е золото и первое место в медальном зачете Игр / Reuters
В Пхенчхане завершился олимпийский турнир по бобслею среди мужских четверок, где золотую и серебряную медали завоевали квартеты из Германии, сообщает официальный сайт соревнований.
Самым быстрым стал квартет в составе Франческо Фридрих, Канди Бауэр, Мартин Гроткопп и Торстен Маргис. Они проехали трассу в четырех попытках за 3 минуты 15.85 секунды.
На 0,53 секунды от них в итоговом протоколе отстали Нико Вальтер, Кевин Куске, Александр Рюдигер иЭрик Франке. Абсолютно одинаковый результат со вторым немецким квартетом, то же 2-е место и серебро завоевал квартет из Южной Кореи в составе Он Юн Чон, Юн Джун, Лин/Сео-Юнг Ву, Ким дон Хюн - те же 0,53 секунды.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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