Российским спортсменам запретили проходить с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады-2018

МОК не разрешил России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр

Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе многочасовых переговоров принял решение запретить олимпийским атлетам из России пройти на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане под национальным флагом.

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Об этом сообщает портал Inside The Games. Однако отмечается, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен быть восстановлен в своих правах вскоре после окончания Олимпиады.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря МОК запретил российским спортсменам выступать под флагом России на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Согласно информации, причиной запрета стала программа употребление допинга, поддерживаемая российским государством, факт действия которой в 2012-2015 годах Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает доказанным.

Также МОК приостановил членство в организации Национального олимпийского комитета России.