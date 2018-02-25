Сборная Швеции по керлингу обыграла в финале хозяек Олимпиады кореянок и выиграла золото

04:22, 25 февраля 2018
Олимпиада
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Сборная Швеции - олимпийский чемпион 2018 года в керлинге / REUTERS

Золотые медали выиграла сборная Швеции. В решающей игре она обыграла сборную хозяек Олимпиады - Южную Корею. Встреча завершилась со счетом 8:3. Несмотря на то, что первый "энд" остался за кореянками, в дальнейшем гораздо более точными были представительницы шведской сборной. Счет в полной мере отражает соотношение сил.

Отметим, что женская сборная Швеции в третий раз выиграла олимпийский турнир по керлингу после побед в 2006-м и 2010 годах. Четыре года назад в Сочи шведки завоевали серебро. Кореянки же впервые попали на пьедестал почета в данном виде спорта.

Напомним, что в матче за бронзу Пхенчхана-2018 Япония обыграла Великобританию.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоится церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. 

REUTERS

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#керлинг на Олимпиаде-2018
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