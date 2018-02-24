В последний день Олимпийских игр в Пхенчхане разыграют 4 комплекта медалей
22:12, 24 февраля 2018
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Норвегия и Германия до последнего борются за первое место в олимпийском медальном зачете.
В воскресенье станут известны имена последних чемпионов Игр в Пхенчхане / pyeongchang2018.com
В последний день Олимпийских игр в Пхенчхане разыграют 4 комплекта медалей, сообщает официальный сайт соревнований.
Победитель в общем медальном зачете решится буквально в последний момент. Сейчас у Норвегии и Германии - по 13 золотых наград.
Пхенчхан-2018. Расписание финалов
25 февраля
02.05 Керлинг. Женщины. Финал. Швеция - Южная Корея
04.15 Бобслей. Мужчины. Четверки
06.10 Хоккей. Мужчины. Финал. ОАР - Германия
08.15 Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт 30 км (К)
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