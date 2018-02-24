МОК решит в последний момент, разрешить или нет российский флаг на церемонии закрытия Игр

Из-за двух российских атлетов, проваливших допинг-тесты, флаг России может быть запрещен.

Завтра, 25 февраля, Международный олимпийский комитет должен принять решение относительно того, сможет ли российская делегация пройти на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Пхенчхане под флагом России, несмотря на то, что двое ее атлетов провалили тест на допинг.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Исполнительный комитет МОК собирался на встречу по поводу этого вопроса 24 февраля и продолжит обсуждение завтра.

По словам пресс-секретаря МОК Марка Адамса, не исключено, что исполнительный комитет может принять окончательное решение на заседании, которое закончится за девять часов до церемонии закрытия Олимпиады.

Сегодня, 24 февраля, исполком МОК заседал почти четыре часа вместо запланированных двух.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря МОК запретил российским спортсменам выступать под флагом России на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

Согласно информации, причиной запрета стала программа употребление допинга, поддерживаемая российским государством, факт действия которой в 2012-2015 годах Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает доказанным.

Также МОК приостановил членство в организации Национального олимпийского комитета России.