Сборная Канады по хоккею обыграла Чехию в бронзовом матче на Олимпиаде

Зрители увидели 10 заброшенных шайб.

В Пхенчхане завершился матч за 3-е место олимпийского хоккейного турнира.

Сборная Канады завоевала бронзовые медали, обыграв сборную Чехии со счетом 6:4.

Первый период завершился со счетом 3:1 в пользу канадской сборной, во втором периоде соперники сохранили свои ворота в неприкосновенности. В третьем, самом результативном периоде, канадцы отличились трижды и столько же раз праздновали успех чехи. В последней 5-минутке чехи забросили две шайбы, но на большее их не хватило.

Сборная Канады, которая, напомним, выступала на Олимпийских играх без игроков НХЛ, стала обладательницей бронзы.

Завтра в финальном матче Олимпиады сыграют Россия и Германия.