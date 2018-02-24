Сборная Канады по хоккею обыграла Чехию в бронзовом матче на Олимпиаде
16:45, 24 февраля 2018
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Зрители увидели 10 заброшенных шайб.
Сборная Канады выиграла бронзу Олимпиады / REUTERS
В Пхенчхане завершился матч за 3-е место олимпийского хоккейного турнира.
Сборная Канады завоевала бронзовые медали, обыграв сборную Чехии со счетом 6:4.
Первый период завершился со счетом 3:1 в пользу канадской сборной, во втором периоде соперники сохранили свои ворота в неприкосновенности. В третьем, самом результативном периоде, канадцы отличились трижды и столько же раз праздновали успех чехи. В последней 5-минутке чехи забросили две шайбы, но на большее их не хватило.
Сборная Канады, которая, напомним, выступала на Олимпийских играх без игроков НХЛ, стала обладательницей бронзы.
Завтра в финальном матче Олимпиады сыграют Россия и Германия.
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