Сборная Канады по хоккею обыграла Чехию в бронзовом матче на Олимпиаде

16:45, 24 февраля 2018
Олимпиада
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Сборная Канады выиграла бронзу Олимпиады / REUTERS

Сборная Канады завоевала бронзовые медали, обыграв сборную Чехии со счетом 6:4. 

Первый период завершился со счетом 3:1 в пользу канадской сборной, во втором периоде соперники сохранили свои ворота в неприкосновенности. В третьем, самом результативном периоде, канадцы отличились трижды и столько же раз праздновали успех чехи. В последней 5-минутке чехи забросили две шайбы, но на большее их не хватило.

Сборная Канады, которая, напомним, выступала на Олимпийских играх без игроков НХЛ, стала обладательницей бронзы.

Завтра в финальном матче Олимпиады сыграют Россия и Германия.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#хоккейный олимпийский турнир-2018
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