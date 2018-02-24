Женская команда Японии выиграла бронзовые медали в турнире по керлингу на Олимпиаде, обыграв Великобританию
15:45, 24 февраля 2018
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Завтра в финальном матче золото разыграют Южная Корея и Швеция.
Сборная Японии выиграла бронзу Олимпиады в керлинге / REUTERS
В Пхенчхане завершился матч за бронзовые награды Олимпийских игр в женском турнире по керлингу.
Сборная Японии выиграла встречу у сборной Великобритании. Матч завершился со счетом 5:3, сообщает официальный сайт Олимпиады.
В первой половине матча команды обменивались результативными "эндами" - на удачный "энд" британок японки отвечали аналогичным успехом. В девятом "энде" японская сборная впервые вышла вперед - 4:3. А в решающем, десятом отрезке игры японки также оказались точнее.
Завтра в финальном матче судьба золотых олимпийских наград определится в соперничестве сборных Южной Кореи и Швеции.
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