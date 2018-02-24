Кореец Ли выиграл мужской масс-старт в конькобежном спорте на Олимпиаде

15:21, 24 февраля 2018 Олимпиада 117

Серебро и бронза на счету спортсменов из Бельгии и Голландии.

В Пхенчхане завершился мужской масс-старт олимпийского турнира в конькобежном спорте, где победу одержал представитель Южной Кореи Сён-Хун Ли, сообщает официальный сайт соревнований. Кореец преодолел трассу за 7 минут 43.97 секунды, пересек финишную черту первым и набрал 60 очков. У бельгийца Барта Свингса результат 7 минут 44.08 секунды и 40 баллов, а у голландца Коэна Вервея - 7 минут 44.24 секунды, 20 баллов и 3-е место. Представители Украины в этом виде спорта не были представлены на Олимпиаде.

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