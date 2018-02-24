Кореец Ли выиграл мужской масс-старт в конькобежном спорте на Олимпиаде

15:21, 24 февраля 2018
Олимпиада
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Кореец Ли выиграл олимпийский финал в конькобежном олимпийском масс-старте / Reuters

Кореец преодолел трассу за 7 минут 43.97 секунды, пересек финишную черту первым и набрал 60 очков.

У бельгийца Барта Свингса результат 7 минут 44.08 секунды и 40 баллов, а у голландца Коэна Вервея - 7 минут 44.24 секунды, 20 баллов и 3-е место.

Представители Украины в этом виде спорта не были представлены на Олимпиаде.   

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#конькобежный спорт на Олимпиаде-2018
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