Кореец Ли выиграл мужской масс-старт в конькобежном спорте на Олимпиаде
15:21, 24 февраля 2018
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Серебро и бронза на счету спортсменов из Бельгии и Голландии.
Кореец Ли выиграл олимпийский финал в конькобежном масс-старте / Reuters
В Пхенчхане завершился мужской масс-старт олимпийского турнира в конькобежном спорте, где победу одержал представитель Южной Кореи Сён-Хун Ли, сообщает официальный сайт соревнований.
Кореец преодолел трассу за 7 минут 43.97 секунды, пересек финишную черту первым и набрал 60 очков.
У бельгийца Барта Свингса результат 7 минут 44.08 секунды и 40 баллов, а у голландца Коэна Вервея - 7 минут 44.24 секунды, 20 баллов и 3-е место.
Представители Украины в этом виде спорта не были представлены на Олимпиаде.
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