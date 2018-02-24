Японка Такаги выиграла женский масс-старт в конькобежном спорте на Олимпиаде

Призерами стали представители Южной Кореи и Нидерландов.

В Пхенчхане завершился финальный забег в масс-старте у женщин в конькобежном спорте, где олимпийской чемпионкой стала Нана Такаги из Японии, сообщает официальный сайт соревнований.

Такаги первой финишировала в гонке и набрала итоговые 60 очков.

2-е место и серебро на счету Ким Бо-Рюн из Южной Кореи - 40 чоков, 3-е место и бронза у Ирен Шутен из Нидерландов - 20 баллов.

Представителей Украины в этом виде программы не было.