Японка Такаги выиграла женский масс-старт в конькобежном спорте на Олимпиаде
14:47, 24 февраля 2018
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Призерами стали представители Южной Кореи и Нидерландов.
Такаги принесла Японии золотую медаль Игр в конькобежном спорте / Reuters
В Пхенчхане завершился финальный забег в масс-старте у женщин в конькобежном спорте, где олимпийской чемпионкой стала Нана Такаги из Японии, сообщает официальный сайт соревнований.
Такаги первой финишировала в гонке и набрала итоговые 60 очков.
2-е место и серебро на счету Ким Бо-Рюн из Южной Кореи - 40 чоков, 3-е место и бронза у Ирен Шутен из Нидерландов - 20 баллов.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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