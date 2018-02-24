Японка Такаги выиграла женский масс-старт в конькобежном спорте на Олимпиаде

14:47, 24 февраля 2018
Олимпиада
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Такаги принесла Японии золотую медаль Игр в конькобежном спорте / Reuters

Такаги первой финишировала в гонке и набрала итоговые 60 очков.

2-е место и серебро на счету Ким Бо-Рюн из Южной Кореи - 40 чоков, 3-е место и бронза у Ирен Шутен из Нидерландов - 20 баллов.

Представителей Украины в этом виде программы не было.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#конькобежный спорт на Олимпиаде-2018
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