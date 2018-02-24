Мужская сборная США выиграла в финале олимпийского турнира по кёрлингу у Швеции

Бронзу накануне выиграла команды Швейцарии.

В Пхенчхане завершился финальный матч мужского турнира по кёрлингу, в котором сборная США обыграла команду Швеции, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 10:7.

Судьба матча была решена в 8-м энде. До этого, на протяжении семи игровых отрезков шла равная борьба с переменным успехом, итогом которых стала боевая ничья - 5:5.

А в самой концовке 8 энда последним броском Джон Шустер совершил двойной тейк-аут, выбив два камня соперника и оставив 5 камней своей команды в "доме", принеся американской команде сразу 5(!) очков и сделал счет 10:5.

В последующих двух эндах сборная Швеции боролась до конца, отыграла 2 очка в 9-м энде, но в последнем 10-м, прекратила борьбу в концовке игрового отрезка. Скипер шведов Никлас Эдин после своего оригинального заключительного броска пожал руку скипу американцев Шустеру, тем самым, признавая свое поражение.

Таким образом, двукратный чемпион Европы и чемпион мира сборная Швеции осталась без олимпийского "золота", которое сенсационно выиграла команда США.

Как сообщал УНИАН, накануне бронзовые медали Игр в мужском турнире по керлингу выиграла команда Швейцарии.