Финн Нисканен выиграл лыжный марафон на 50 километров Олимпиады

Серебро и бронза на счету российских спортсменов.

В Пхенчхане завершился лыжный марафон на 50 килиметров среди мужчин, где золотую медаль олимпийского чемпиона завоевал Ийво Нисканен из Финляндии, сообщает официальный сайт соревнований.

Дистанцию спортсмен преодолел за 2 часа 08 минут 22.1 секунды.

На протяжении второй половины дистанции он соперничал с Александром Большуновым из России, но чуть более чем за километр до финиша ушел в атаку и выиграл у соперника 18,7 секунды.

В борьбе за бронзу еще один россиянин Андрей Ларьков обогнал бежавших с ним в одной группе канадца Харвея и норвежцев Сундбю и Холунда. Отставание Ларькова от победителя составило 2 минуты 37,5 секунды.

Украинец Алексей Красовский занял 50-е место, преодолев дистанцию за 2 часа 25 минут 36.4 секунды с отставанием от лидера в 17 минут 14,3 секунды.