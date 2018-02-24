Финн Нисканен выиграл лыжный марафон на 50 километров Олимпиады
09:27, 24 февраля 2018Олимпиада
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Серебро и бронза на счету российских спортсменов.
Финн Нисканен выиграл самую престижную марафонскую гонку в лыжном спорте / Reuters
В Пхенчхане завершился лыжный марафон на 50 килиметров среди мужчин, где золотую медаль олимпийского чемпиона завоевал Ийво Нисканен из Финляндии, сообщает официальный сайт соревнований.
Дистанцию спортсмен преодолел за 2 часа 08 минут 22.1 секунды.
На протяжении второй половины дистанции он соперничал с Александром Большуновым из России, но чуть более чем за километр до финиша ушел в атаку и выиграл у соперника 18,7 секунды.
В борьбе за бронзу еще один россиянин Андрей Ларьков обогнал бежавших с ним в одной группе канадца Харвея и норвежцев Сундбю и Холунда. Отставание Ларькова от победителя составило 2 минуты 37,5 секунды.
Украинец Алексей Красовский занял 50-е место, преодолев дистанцию за 2 часа 25 минут 36.4 секунды с отставанием от лидера в 17 минут 14,3 секунды.
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