Швейцарский сноубордист Гальмарини выиграл олимпийское золото в параллельном гигантском слаломе
08:18, 24 февраля 2018Олимпиада
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Серебро и бронза на счету представителей Южной Кореи и Словении.
Швейцарец Гальмарини выиграл золото в сноуборде Игр-2018 / Reuters
В Пхенчхане завершились финальные соревнования сноубордистов в мужском параллельном гигантсмком слаломе, где победу одержал представитель Швейцарии Невин Гальмарини, сообщает официальный сайт соревнований.
В "большом финале" швейцарец соперничал с главной сенсацией этого турнира - корейцем Сангхо Ли, но сумел обыграть соперника на 0,43 секунды.
В "малом финале" - за бронзу - словенец Жан Кошир был сильнее Сильвана Дуфура из Франции на 1,49 секунды.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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