Швейцарский сноубордист Гальмарини выиграл олимпийское золото в параллельном гигантском слаломе

08:18, 24 февраля 2018
Олимпиада
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Швейцарец Гальмиани выиграл золото в сноуборде Игр / Reuters

В "большом финале" швейцарец соперничал с главной сенсацией этого турнира - корейцем Сангхо Ли, но сумел обыграть соперника на 0,43 секунды. 

В "малом финале" - за бронзу - словенец Жан Кошир был сильнее Сильвана Дуфура из Франции на 1,49 секунды.

Представителей Украины в этом виде программы не было.

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