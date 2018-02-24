Швейцарский сноубордист Гальмарини выиграл олимпийское золото в параллельном гигантском слаломе

Серебро и бронза на счету представителей Южной Кореи и Словении.

В Пхенчхане завершились финальные соревнования сноубордистов в мужском параллельном гигантсмком слаломе, где победу одержал представитель Швейцарии Невин Гальмарини, сообщает официальный сайт соревнований.

В "большом финале" швейцарец соперничал с главной сенсацией этого турнира - корейцем Сангхо Ли, но сумел обыграть соперника на 0,43 секунды.

В "малом финале" - за бронзу - словенец Жан Кошир был сильнее Сильвана Дуфура из Франции на 1,49 секунды.

Представителей Украины в этом виде программы не было.