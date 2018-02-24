Чешка Ледецка стала олимпийским чемпионом по сноуборду в параллельном гигантском слаломе
08:04, 24 февраля 2018Олимпиада
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Серебро и бронза на счету представителей Германии.
Ледецка выиграла Олимпиаду в двух разных видах спорта / Reutes
В Пхенчхане завершился финал соревнований по сноуборду в параллельном гигантском слаломе у женщин, где олимпийской чемпионкой стала Эстер Ледецка из Чехии, сообщает официальный сайт соревнований.
Ледецка установила уникальное достижение на этой Олимпиаде, выиграв в двух разных видых спорта - горных лыжах и сноуборде.
Ее соперница по финалу немка Селина Йорг финишировала с отставанием в 0,46 секунды.
В малом финале - за бронзу - еще одна немка Рамона Хоффмайстер восользовалась ошибкой россиянки Алены Заварзиной и обыграла соперницу на 4,07 секунды.
Украинка Анна-Мари Данча в квалификации проехала дистанцию по синей трассе за 1 минуту 00.12 секунды, а по красной - за 46.52 секунды. С итоговым результатом 1 минута 46.64 секунды наша спортсменка заняла итоговое 28-е место и не попала в Топ-16 спортсменок и плей-офф соревнований - 1/8 финала.
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