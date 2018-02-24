Сборная Швейцарии по горным лыжам выиграла командный микст Олимпиады

07:36, 24 февраля 2018
Олимпиада
221 0
Сборная Швейцарии выиграла олимпийский турнир в миксте у горнолыжников / Reuters

Дениза Файерабенд, Рамон Ценхойзерн, Венди Хольденер и Даниэль Юле в финале со счетом 3:1 выиграла у команды Австрии.

В матче за бронзу у команд Норвегии и Франции была ничья - 2:2, но по чистому времени премущество и медали Игр получили норвежцы - 41,17 секунды против 41,29.

Сборная Украины в этом виде соревнований участия не принимала.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#горные лыжи Олимпиада