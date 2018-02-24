Сборная Швейцарии по горным лыжам выиграла командный микст Олимпиады
07:36, 24 февраля 2018Олимпиада
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Серебро у команды Австрии, бронза - у Норвегии
Сборная Швейцарии выиграла олимпийский турнир в миксте у горнолыжников / Reuters
В Пхенчхане завершились командные соревнования по горнолыжному спорту в миксте, где победу в большом финале одержала сборная Швейцарии, сообщает официальный сайт турнира.
Дениза Файерабенд, Рамон Ценхойзерн, Венди Хольденер и Даниэль Юле в финале со счетом 3:1 выиграла у команды Австрии.
В матче за бронзу у команд Норвегии и Франции была ничья - 2:2, но по чистому времени премущество и медали Игр получили норвежцы - 41,17 секунды против 41,29.
Сборная Украины в этом виде соревнований участия не принимала.
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