Сборная Швейцарии по горным лыжам выиграла командный микст Олимпиады

Серебро у команды Австрии, бронза - у Норвегии

В Пхенчхане завершились командные соревнования по горнолыжному спорту в миксте, где победу в большом финале одержала сборная Швейцарии, сообщает официальный сайт турнира.

Дениза Файерабенд, Рамон Ценхойзерн, Венди Хольденер и Даниэль Юле в финале со счетом 3:1 выиграла у команды Австрии.

В матче за бронзу у команд Норвегии и Франции была ничья - 2:2, но по чистому времени премущество и медали Игр получили норвежцы - 41,17 секунды против 41,29.

Сборная Украины в этом виде соревнований участия не принимала.