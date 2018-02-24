Канадский сноубордист Тутан выиграл олимпийское золото в дисциплине биг-эйр

07:22, 24 февраля 2018
Олимпиада
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Канадский сноубордист Тутан ыиграл мужские соревнования Игр в биг-эйре / Reuters

В сумме за две лучшие финальные попытки из трех канадцец набрал 174,25 балла.

2-е место и серебро на счету Кайла Мэка из США - 169,75 балла. 3-е место и бронза - у Билли Моргана из Великобритании - 168 баллов ровно.

Представителей Украины в этом виде программы не было. 

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