Канадский сноубордист Тутан выиграл олимпийское золото в дисциплине биг-эйр
07:22, 24 февраля 2018Олимпиада
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Серебро и бронза на счету американца и британца.
Канадский сноубордист Тутан ыиграл мужские соревнования Игр в биг-эйре / Reuters
В Пхенчхане завершились финальные соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр среди мужчин, где золотую медаль Игр завоевал представитель сборной Канады Себастьен Тутан, сообщает официальный сайт соревнований.
В сумме за две лучшие финальные попытки из трех канадцец набрал 174,25 балла.
2-е место и серебро на счету Кайла Мэка из США - 169,75 балла. 3-е место и бронза - у Билли Моргана из Великобритании - 168 баллов ровно.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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