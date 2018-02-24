Канадский сноубордист Тутан выиграл олимпийское золото в дисциплине биг-эйр

Серебро и бронза на счету американца и британца.

В Пхенчхане завершились финальные соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр среди мужчин, где золотую медаль Игр завоевал представитель сборной Канады Себастьен Тутан, сообщает официальный сайт соревнований.

В сумме за две лучшие финальные попытки из трех канадцец набрал 174,25 балла.

2-е место и серебро на счету Кайла Мэка из США - 169,75 балла. 3-е место и бронза - у Билли Моргана из Великобритании - 168 баллов ровно.

Представителей Украины в этом виде программы не было.