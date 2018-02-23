В субботу в Пхенчхане будет разыграно восемь комплектов наград Олимпиады
17:13, 23 февраля 2018Олимпиада
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Также состоятся матчи за бронзовые медали в мужском хоккейном турнире и женских соревнованиях по кёрлингу.
В субботу станут известны обладатели 9 комплектов олимпийских наград / pyeongchang2018.com
В субботу - предпоследний день Олимпиады, в Пхенчхане будет разыграно 8 комплектов наград соревнований, сообщает официальный сайт Игр.
Также в этот день состоятся матч за 3-е место в мужском хоккейном турнире и игра за "бронзу" в женских соревноаниях по кёрлингу.
Расписание финалов:
04.00. Сноуборд. Биг-эйр. Мужчины.
05.25. Горные лыжи. Микст. Командные соревнования.
07.00. Лыжные гонки. 50 километров. Мужчины.
07.25. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины.
07.35. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины.
08.35 Кёрлинг. Финал. Швеция - США. Мужчины.
13.05. Кёрлинг. Матч за 3-е место. Великобритания - Япония. Женщины
14.10. Хоккей. Матч за 3-е место. Канада - Чехия. Мужчины.
14.30. Конькобежный спорт. Масс-старт. Женщины.
15.00. Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины.
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