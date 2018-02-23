В субботу в Пхенчхане будет разыграно восемь комплектов наград Олимпиады

17:13, 23 февраля 2018
Олимпиада
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В субботу станут известны имена 5 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

Также в этот день состоятся матч за 3-е место в мужском хоккейном турнире и игра за "бронзу" в женских соревноаниях по кёрлингу.

Расписание финалов:

04.00. Сноуборд. Биг-эйр. Мужчины.

05.25. Горные лыжи. Микст. Командные соревнования.

07.00. Лыжные гонки. 50 километров. Мужчины.

07.25. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины.

07.35. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины.

08.35 Кёрлинг. Финал. Швеция - США. Мужчины.

13.05. Кёрлинг. Матч за 3-е место. Великобритания - Япония. Женщины

14.10. Хоккей. Матч за 3-е место. Канада - Чехия. Мужчины.

14.30. Конькобежный спорт. Масс-старт. Женщины.

15.00. Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Олимпиада расписание дня