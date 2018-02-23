В субботу в Пхенчхане будет разыграно восемь комплектов наград Олимпиады

Также состоятся матчи за бронзовые медали в мужском хоккейном турнире и женских соревнованиях по кёрлингу.

В субботу - предпоследний день Олимпиады, в Пхенчхане будет разыграно 8 комплектов наград соревнований, сообщает официальный сайт Игр. Также в этот день состоятся матч за 3-е место в мужском хоккейном турнире и игра за "бронзу" в женских соревноаниях по кёрлингу. Расписание финалов: 04.00. Сноуборд. Биг-эйр. Мужчины. 05.25. Горные лыжи. Микст. Командные соревнования. 07.00. Лыжные гонки. 50 километров. Мужчины. 07.25. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. 07.35. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. 08.35 Кёрлинг. Финал. Швеция - США. Мужчины. 13.05. Кёрлинг. Матч за 3-е место. Великобритания - Япония. Женщины 14.10. Хоккей. Матч за 3-е место. Канада - Чехия. Мужчины. 14.30. Конькобежный спорт. Масс-старт. Женщины. 15.00. Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины.

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