Сборная Германии по хоккею сенсационно обыграла Канаду и вышла в финал Олимпиады

Матч завершился со счетом 4:3.

В Пхенчхане завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпиады, в котором сборная Германии обыграла команду Канады, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:3.

Сборная Германии, которая уже сотворила вторую сенсацию подряд (в четвертьфинале была обыграна команда Швеции), вела по ходу матча со счетом 4:1, но в концове канадцы забросили две шайбы и устроили настоящий штурм ворот соперника на последних минутах.

В первом периоде единственный гол на 15-й минуте забил игрок сборной Германии отличился Бруук Мацек. А во втором, на 24-й минуте Маттиас Плахта удвоил преимущество немцев, а на 27-й Франк Мауэр забил третий гол и довел преимущество Германии до крупного.

Затем канадец Жилберт Брюле на 29-й минуте сократил отставние, но на 33-й Патрик Хагер вновь довел счет до крупного.

Лишь в заключительном третьем периоде канадцы по-настоящему взялись за дело. На 43-й минуте Мэт Робинсон забросил вторую шайбу своей команды, а на 50-й Дерек Рой сократил отставание до минимума - 4:3. Впрочем, оставшихся более чем 10 минут команде "Кленового листа" не хватило для того, чтобы даже сравнять счет.

Таким образом, в субботу бронзовые медали оспорят Чехия и Канада, а в финале - в воскресенье, 25 февраля, сыграют сборные России и Германии.