Украинский олимпийский чемпион Абраменко попал на обложку New York Times

Абраменко стал первым мужчиной, который выиграл золотую медаль на Зимних Олимпийских играх за всю историю независимой Украины.

Издание The New York Times разместило на своей обложке в соцсети Facebook фотографию, на которой украинский фристайлер Александр Абраменко выполняет прыжок, который в итоге стал лучшим на Олимпиаде 2018 и принёс Украине золото.

Читайте такжеФристайлист Абраменко передал свои чемпионские лыжи в Олимпийский музей - НОК

Как сообщалось, 18 февраля 2018 года украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане по фристайлу. Это первая медаль Украины на Олимпиаде в Пхенчхане. Кроме того, Абраменко стал первым мужчиной, который выиграл золотую медаль на Зимних Олимпийских играх за всю историю независимой Украины.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил о подписании приказа о выплате в $125 тыс. вознаграждения украинскому спортсмену Александру Абраменко, который завоевал золотую медаль по фристайлу на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее украинский бизнесмен Павел Фукс заявил, что решил за личные средства профинансировать выплату дополнительных $50 тыс. призовых средств за олимпийское золото, $25 тыс. - за серебро, $15 тыс. - за бронзу. "Согласно анонсированной ранее программе мотивации для спортсменов, выступающих за Украину в Пхенчхане, Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев получат от меня по $50 тыс. каждый. Горжусь вместе со всей Украиной!" - написал бизнесмен в своем блоге в Telegram.