Мужская сборная Швеции выиграла эстафету в биатлоне на Олимпиаде

Призерами стали команды Норвегии и Германии.

В Пхенчхане разыгран последний комплект наград олимпийских соревнований в турнире биатлонистов, где мужскую эстафету выиграла сборная Швеции, сообщает официальный сайт Игр.

Гонка, как и накануне женская эстафета, проходила в сложных погодный условиях, при больших порывах ветра на стрельбище.

В этой ситуации команда в составе Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон и Фредрик Линдстрем показала отличную меткость на стрельбе, использовав лишь 7 дополнительных патронов и избежав дополнительных кругов с результатом 1 час 15 минут 16,5 секунды.

Сборная Норвегии остала от победителей на 55,5 секунды (1 штрафной круг + 12 дополнительных патронов). Бронза - у команды Германии - 2 минуты 07,1 секунды отсавания (3+10).

Сборная Украины в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный финишировала на 9-м месте с отставанием от победителя в 5 минут 00,8 секунды (2+9), выиграв финишный спурт за 9-10 места у команды Словении.