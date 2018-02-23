Голландский конькобежец Найс стал олимийским чемпионом на дистанции 1000 метров

Серебро и бронза на счету спортсменов из Норвегии и Южной Кореи.

В Пхенчхане завершились олимпийские соревнования в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров у мужчин, где победу одержал представитель Нидерландов Кьелд Найс, сообщает официальный сайт Игр.

Спортсмен преодолел дистанцию в своем забеге за 1 минуту 07.95 секунды.

2-е место и серебряная медаль у Хаварда Лорентцена из Норвегии - 0,04 секунды отставания, 3-е место и бронза у Тае-Юн Ким из Южной Кореи - 0,27 секунды отставания.

Американец Шани Дэвис, который был олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 на сей раз занял 7-е место - 0,83 секунды отставания от нового олимпийского чемпиона.

Представителей Украины в этом виде программы не было.