Голландский конькобежец Найс стал олимийским чемпионом на дистанции 1000 метров

13:30, 23 февраля 2018
Олимпиада
228 0
Кьелд Найс принес Голландии очередное золото / Reuters

Спортсмен преодолел дистанцию в своем забеге за 1 минуту 07.95 секунды.

2-е место и серебряная медаль у Хаварда Лорентцена из Норвегии - 0,04 секунды отставания, 3-е место и бронза у Тае-Юн Ким из Южной Кореи - 0,27 секунды отставания.

Американец Шани Дэвис, который был олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 на сей раз занял 7-е место - 0,83 секунды отставания от нового олимпийского чемпиона.

Представителей Украины в этом виде программы не было.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#конькобежный спорт Пхенчхан Нидерланды