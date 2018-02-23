Бобслеистка сборной России подозревается в применении допинга на Олимпиаде

Наталья Сергеева принимала запрещенный сердечный препарат

Бобслеистка сборной России Надежда Сергеева, которая заняла на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане 12-е место в двойках, подозревается в употреблении допинга.

По данным "Спорт-Экспресс", речь не о мельдонии, а о другом сердечном препарате - предуктале, который, в основном, принимают пожилае люди.

Позже президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков подтвердил, что в организме бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружен запрещенный препарат.

В свою очередь, разгоняющая Анастасия Кочержова – напарница подозреваемой в употреблении допинга Надежды Сергеевой – отказалась от комментариев по обстоятельствам дела.

– Извините, я все понимаю, но комментариев пока не даю, – сказала Кочержова в телефонном разговоре.

Напомним, ранее в сборной России произошел допинговый скандал в керлинге: взятые в Пхенчхане две допинг-пробы Александра Крушельницкого дали положительный результат на мельдоний. Выступавший в паре с супругой Анастасией Брызгаловой спортсмен из Санкт-Петербурга лишился бронзы в дабл-миксте.