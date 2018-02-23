Биатлонистка Семеренко объявила об окончании карьеры и не собирается отказываться от своих слов о тренерах команды

Спортсменка пообещала новые сенсации.

Украинская биатлонистка Валя Семеренко, которая перед эстафетой раскритиковала тренерский штаб сборной, заявив, что "у нас не команда, а просто ж…", после эстафеты извинилась перед девочками из команды и объявила, что этот сезон станет для нее последним, сообщает Isport.

"От своих слов не отрекаюсь. Сегодняшний результат тому подтверждение. Хочу только попросить у девочек прощения, уж слишком грубо высказалась. У нас команды как нет, так и не будет (по крайней мере с этим тренерским штабом)", - отметила олимпийская чемпионка Сочи-2014.

"А после Олимпиады ждите новых сенсаций. Все тайное становится явным", - добавила украинка.

"Что касается продолжения карьеры я с точностью 99% могу сказать: это мой последний сезон! С меня хватит! Может и этот закончу досрочно", - написала Валентина.

Как сообщал УНИАН, накануне женскую эстафету выиграла сборная Беларуси, а Украина оказалась на 11 месте.