Сборная России по хоккею обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады

Матч завершился со счетом 3:0.

В Пхенчхане завершился первый матч полуфинала мужского хоккейного турнира, где сборная России обыграла команду Чехии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 3:0.

Команды осторожно начали матч, в течение первого периода не создали практически на одного более-менее опасного момента и разошлись нулевой ничьей. А судьба матча была решена в течении минуты в середине второго периода. На 28-й минуте счет открыл Никита Гусев. а спустя 27 секунд игрового времени Владислав Гавриков удвоил преимущество своей команды.

Все оставшееся время во втором и третьем периодах чехи яростно атаковали. Команда резко взвинтила темп, но преодолеть масированную оборону россиян во главе с вратарем Василием Кошечкиным им так и не удалось. А когда команда Чехии заменила вратаря на шестого полевого игрока - за 20 секунд до конца игры - Илья Ковальчук забил третий гол.

Таким образом, россияне сыграют в финале 25 февраля с победителем второго полуфинала Канада - Германия.