Сборная Швейцарии выиграла бронзу Олимпиады в мужском кёрлинге

Команда неожиданно обыграла сборную Канады.

В Пхенчхане завершился матч за бронзовую медаль Олимпиады в мужском турнире по кёрлингу, где сборная Швейцарии обыграла команду Канады, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 7:5.

Швейцарцы после безрезультатного первого энда выиграли с минимальным преимуществом два последующих - по 1:0, затем позволили сопернику выиграть четвертый энд со счетом 2:0 (2:2 в общем счете) и выиграли пятый энд - 2:0.

Во второй половине игры швейцарцы проиграли 6-й энд (0:1), выиграли с двойным преимуществом седьмой - 2:0, проиграли восьмой (0:2) и решили судьбу матча в девятом энде (1:0).

Таким образом, сборная Канады сенсационно осталась без наград Игр в Пхенчхане.

В финале, который состоится в субботу, сойдутся команды Швеции и США.