Сборная Швейцарии выиграла бронзу Олимпиады в мужском кёрлинге

11:48, 23 февраля 2018
Олимпиада
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Сборная Швейцарии выиграла бронзу Олимпиады в керлинге / Reuters

Игра завершилась со счетом 7:5.

Швейцарцы после безрезультатного первого энда выиграли с минимальным преимуществом два последующих - по 1:0, затем позволили сопернику выиграть четвертый энд со счетом 2:0 (2:2 в общем счете) и выиграли пятый энд - 2:0.

Во второй половине игры швейцарцы проиграли 6-й энд (0:1), выиграли с двойным преимуществом седьмой - 2:0, проиграли восьмой (0:2) и решили судьбу матча в девятом энде (1:0).

Таким образом, сборная Канады сенсационно осталась без наград Игр в Пхенчхане.

В финале, который состоится в субботу, сойдутся команды Швеции и США. 

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Пхенчхан 2018 керлинг
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