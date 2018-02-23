Сборная Швейцарии выиграла бронзу Олимпиады в мужском кёрлинге
11:48, 23 февраля 2018
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Команда неожиданно обыграла сборную Канады.
Сборная Швейцарии выиграла бронзу Олимпиады в керлинге / Reuters
В Пхенчхане завершился матч за бронзовую медаль Олимпиады в мужском турнире по кёрлингу, где сборная Швейцарии обыграла команду Канады, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра завершилась со счетом 7:5.
Швейцарцы после безрезультатного первого энда выиграли с минимальным преимуществом два последующих - по 1:0, затем позволили сопернику выиграть четвертый энд со счетом 2:0 (2:2 в общем счете) и выиграли пятый энд - 2:0.
Во второй половине игры швейцарцы проиграли 6-й энд (0:1), выиграли с двойным преимуществом седьмой - 2:0, проиграли восьмой (0:2) и решили судьбу матча в девятом энде (1:0).
Таким образом, сборная Канады сенсационно осталась без наград Игр в Пхенчхане.
В финале, который состоится в субботу, сойдутся команды Швеции и США.
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