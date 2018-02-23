Фристайлист Абраменко передал свои чемпионские лыжи в Олимпийский музей - НОК

11:32, 23 февраля 2018
Олимпиада
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Александр Абраменко / REUTERS

Как сообщал УНИАН, Александр Абраменко стал олимпийским чемпионом в минувшее воскресенье, когда выиграл соревнования по фристайлу в дисциплине акробатика.

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Теги: #Абраменко фристайл Олимпиада-2018#золото Абраменко
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