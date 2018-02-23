Фристайлист Абраменко передал свои чемпионские лыжи в Олимпийский музей - НОК
11:32, 23 февраля 2018
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Лыжи украинского производства пополнят коллекцию музея в Лозанне.
Александр Абраменко / REUTERS
Украинский Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко по просьбе Олимпийского музея в Лозанне передал "золотую" лыжу мукачевской фирмы "TISA" со своим автографом, сообщает НОК Украины.
Как сообщал УНИАН, Александр Абраменко стал олимпийским чемпионом в минувшее воскресенье, когда выиграл соревнования по фристайлу в дисциплине акробатика.
Наш Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко на просьбу Олимпийского музея в Лозанне передал "золотую" лыжу мукачевской фирмы "TISA" со своим автографом!— НОК Украины (@OlympicUA) 23 февраля 2018 г.
Новая Олимпийская победа Украины снова вошла в мировой спортивной истории!#PyeongChang2018@olympicmuseumpic.twitter.com/dAajZfmVkj
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