Фристайлист Абраменко передал свои чемпионские лыжи в Олимпийский музей - НОК

Лыжи украинского производства пополнят коллекцию музея в Лозанне.

Украинский Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко по просьбе Олимпийского музея в Лозанне передал "золотую" лыжу мукачевской фирмы "TISA" со своим автографом, сообщает НОК Украины.

Как сообщал УНИАН, Александр Абраменко стал олимпийским чемпионом в минувшее воскресенье, когда выиграл соревнования по фристайлу в дисциплине акробатика.