Российские фигуристки Загитова и Медведева завоевали золото и серебро Олимпиады в одиночном катании
07:11, 23 февраля 2018
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Бронза у представительницы Канады.
Загитова принесла России первое золото Игр в Пхенчхане / Reuters
В Пхенчхане завершился розыгрыш комплекта медалей Олимпийских игр в женском одиночом фигурном катании, где первые два места завоевали представительницы сборной России, сообщает официальный сайт соревнований.
Алина Загитова неожиданно опередила двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву.
Загитова лидировала после короткой программы и по итогам произвольной получила общую оценку 239,57 балла. Любопытно, что они с Медведевой (238,26) получили абсолютно одинаковые оценки в произвольной программе - по 156,65 балла. И Загитова сохранила преимущество над соотечественницей, добытое в короткой программе - 1,31 балла.
Третье место и бронза у представительницы Канады Кейтлин Осмонд, которая защитила свою позицию по итогам короткой программы - 231,02 балла.
Как сообщал УНИАН, представительница Украины Анна Хныченкова заняла предпоследнее 29-е место в короткой программе и не попала в финал соревнований.
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