Российские фигуристки Загитова и Медведева завоевали золото и серебро Олимпиады в одиночном катании

Бронза у представительницы Канады.

В Пхенчхане завершился розыгрыш комплекта медалей Олимпийских игр в женском одиночом фигурном катании, где первые два места завоевали представительницы сборной России, сообщает официальный сайт соревнований.

Алина Загитова неожиданно опередила двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву.

Загитова лидировала после короткой программы и по итогам произвольной получила общую оценку 239,57 балла. Любопытно, что они с Медведевой (238,26) получили абсолютно одинаковые оценки в произвольной программе - по 156,65 балла. И Загитова сохранила преимущество над соотечественницей, добытое в короткой программе - 1,31 балла.

Третье место и бронза у представительницы Канады Кейтлин Осмонд, которая защитила свою позицию по итогам короткой программы - 231,02 балла.

Как сообщал УНИАН, представительница Украины Анна Хныченкова заняла предпоследнее 29-е место в короткой программе и не попала в финал соревнований.